روسيا ترسل فريقاً من ” جراحي التجميل ” إلى سوريا

ذكر سيرغي تيليشوك رئيس مركز الجراحة الفكية والتجميلية في مستشفى بوردينكو العسكري في موسكو، أن العسكريين الروس سلموا أطباء دمشق دفعة لا بأس بها من المعدات الطبية.

وفي حديث للصحفيين، قال تيليشوك: “ست سنوات من الحرب، حالت دون تطوير الأطباء السوريين مهاراتهم، حيث كانوا يتلقون يوميا ما بين 50 و70 جريحا بحاجة لإنقاذ حياتهم قبل كل شيء”.

وأضاف: “لقد حان الوقت لتعويض ما فات، ومسح آثار الحرب عن النفوس والوجوه أيضا”.

وذكّر بأنه قد وصل إلى سوريا قبل أسبوعين فريق من الأطباء المختصين في جراحة الفك والتجميل والعيون وغيرهم، وأجروا عشرات العمليات الجراحية المعقدة لمصابي الحرب في سوريا، عجز الأطباء السوريون عن إجرائها لنقص المعدات وسوء الوضع الصحي عموما في بلادهم جراء الحرب. (RT)