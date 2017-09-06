شركة ” سمارت ” السويسرية تبتكر سيارة دون مقود و دواسات !

ستتقدم شركة سمارت السويسرية إلى معرض #فرانكفورت للسيارات بسيارة اختبارية خالية من عناصر القيادة التقليدية أي دون مقود ودواسات، و سميت هذه السيارة بـVision EQ Fortwo.

المثير للاهتمام أن شركة سمارت حرمت ركاب هذه السيارة حتى من إمكانيتهم النظرية في قيادة سيارة المستقبل هذه في يوم من الأيام لأنها تخصص لاستخدامها في مصالح تشاركية حيث لا يوجد لسيارة صاحب معين ملموس.

و زودت هذه السيارة بمنظومة القيادة الذاتية من المستوى الخامس الذي يتصف بأن السيارة نفسها تتخذ كل القرارات حول مواقف تتشكل في الطريق، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، وسمح ذلك بزيادة الفراغ في المقصورة بينما يستطيع الركاب التحكم في وظائف إضافية بواسطة تطبيقات في هواتفهم الذكية أو عن طريق إعطاء أوامر صوتية.

وتتوافق أبعاد Fortwo Vision EQ مع أبعاد سيارة سمارت العادية ذات المقعدين مع أنها أصبحت أعرض وأقل ارتفاعا قليلا، زودت هذه السيارة ببابين مستديرين ينزلقان إلى الخلف مما يخفض مخاطر صدم المشاة وركاب الدراجات الهوائية. تغطى مرايا جانبية بغشاء خاص يسمح بإظهار معلومات بيانية. كما حولت شبكة أمامية إلى شاشة تمكن السيارة من الاتصال بسيارات أخرى مشاركة في السير عن طريق رسوم ورسائل نصية.

وتستمد هذه السيارة حركتها من محرك كهربائي يتغذى من بطارية سعتها 30 كيلوواط/ساعة. تستطيع Fortwo Vision EQ أن تقطع 300 كيلومتر من دون شحن البطارية مع العلم بأن السيارة ستتجه إلى محطة شحن عند استنفاد شحن البطارية لشحنها عن طريق منظومة لاسلكية.