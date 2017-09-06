صديقة الأمير هاري تكشف لأول مرة أسرار علاقتهما

قالت الممثلة الأميركية #ميغان_ماركل صديقة #الأمير_هاري إنهما يعيشان قصة حب وسعيدان معاً، وذلك في أول تصريحات لها عن علاقتها بالأمير البريطاني منذ ارتباطهما في العام الماضي.

وقالت ماركل في حديث لمجلة “فانيتي فير” إن علاقتها بالأمير، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، بدأت في يوليو/تموز من العام الماضي بعد أن تعرفت عليه عن طريق أصدقاء.

وقالت ماركل للمجلة “نحن مرتبطان.. نحن في حالة حب. أنا على ثقة من أننا في وقت ما سنقدم نفسينا وستكون لدينا قصص نرويها، لكني آمل أن يتفهم الناس أن هذا وقتنا نحن.. هذا من أجلنا. ما يجعل الأمر مميزا إنه لنا فقط. لكننا سعداء. على المستوى الشخصي. أنا أعيش قصة حب عظيمة”.

وأُعلنت علاقة الأمير هاري (32 عاما) ابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته الأولى الأميرة ديانا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما أصدر الأمير تحذيرا نادرا من نوعه لوسائل الإعلام بأن تترك صديقته البالغة من العمر 36 عاما وأسرتها في سلام، فيما يعكس معاركه الشخصية مع الصحافة.

وردت ماركل، وهي مطلقة اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني “سوتس”، على سؤال عن كيف تعاملت مع تدخلات الصحافة قائلةً: “يمكنني القول في نهاية المطاف إن الأمر بسيط. نحن شخصان نشعر بسعادة حقيقية وفي حالة حب”.

وأضافت: “كنا نتواعد بهدوء على مدى ستة أشهر قبل أن يُنشر الخبر وكنت أعمل خلال هذه الفترة ولم يتغير شيء سوى تصور الناس.. لم يتغير شيء فيما يخصني. ما زلت الشخص نفسه الذي كنته ولم أكن قط أعرف نفسي من خلال علاقاتي”.

وتجتذب حياة الأسرة المالكة البريطانية وخاصة العلاقات العاطفية لأفرادها اهتمام الناس على مستوى العالم. ( reuters )