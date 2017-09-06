عائلة صينية تقيد ابنها المريض عقلياً بالسلاسل 10 أعوام

عجزت أسرة صينية فقيرة عن علاج طفلها المريض عقليًا، فقيّدته بالسلاسل منذ أن بلغ سن الـ 7 وحتى الآن، ويعاني يانغ جي، البالغ من العمر 17 عامًا، من إعاقة معرفية، لكنه يستطيع المشي دون مساعدة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، “منذ أن تمكن يانغ من المشي وحده بدأ يتوه، فقرر والداه تقييده بسلسلة لمنعه من التجول، إذ عجزت الأسرة الفقيرة عن تحمل تكاليف الرعاية الطبية التي يحتاجها الصبي”.

وقام جد يانغ بتقييده بالسلاسل في بئر بمنزل العائلة في قرية “يانغي” بمقاطعة “لوجيانغ” بشرق الصين، وفقاً لشبكة إرم نيوز، وأوضح الجد أن الأسرة اتخذت الحل الجذري لمنعه من إيذاء نفسه وتناول الأشياء من الأرض مثل الأوراق وحتى فضلاته.

من جانبها، لم توضح الصحيفة ما سيحدث في المستقبل للصبي، لأنه من غير المرجح أن تكون الأسرة قادرة على تحمل تكاليف العلاج الطبي.