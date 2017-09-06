عبر بث مباشر على ” فيسبوك ” .. شابة سورية تنتحر برمي نفسها من شرفة منزل في غازي عنتاب ( فيديو )

أقدمت شابة سورية على الانتحار، في مدينة غازي عنتاب التركية، بعد منتصف ليل الثلاثاء، عبر رمي نفسها من شرفة منزل.

وتناقل ناشطون معارضون بثاً مباشراً عرضته الشابة “ر . ط” عبر صفحتها في فيسبوك، ويظهر ما يبدو أنه لحظة قفزها من الشرفة وسقوطها.

وبعد سقوط “الموبايل” على الأرض، استمر البث “دون صوت” لدقائق، قبل أن تظهر أضواء سيارات الشرطة، ومن ثم قام شخص بحمله، واستمر البث دون ظهور أي شيء لدقائق أيضاً، ثم ظهرت أرجل أشخاص، لم يعرف من هم، في مكان يعتقد أنه المستشفى.

وعلم عكس السير أن الفتاة التي لم يعرف سبب انتحارها، نقلت إلى المستشفى، وأجريت لها عمليات جراحية في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة في الساعة الثامنة صباحاً.

وتعمل الشابة، المنحدرة من دمشق، في منظمة إغاثية، درست طب الأسنان في دمشق، وتبلغ من العمر 26 عاماً.

وكانت الشابة حدثت صورة غلاف صفحتها الشخصية في فيسبوك، قبل أيام، ببيت شعر يقول: “المرء ما دام حياً يستهان به .. ويعظم الرزء فيه حين يفتقد”.