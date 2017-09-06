كيف تعرف إذا ألغى شخص صداقتك على ” سناب شات ” ؟

قد يعرف البعض بسهولة مَن حذفَه من على قوائم الأصدقاء في #فيسبوك أو الشبكات الاجتماعية الأخرى، إلا أن في #سناب_شات الأمر مختلف.

ولا يتيح سناب شات إمكانية معرفة ما إذا كان شخص ألغى صداقتك أو حظرك بوضوح، فيمكنك إرسال رسائل إلى شخص لا يتابعك في سناب شات. لكن في حال أنه حظرك فلن تستطيع مراسلته.

ويمكنك معرفة ما إذا كان صديقك ألغى متابعتك أم لا، من خلال رؤية المحتوى الذي ينشره، فإن لم تستطع رؤية الصور أو الفيديوهات، فهذا قد يعني أنه ألغى متابعتك، بحسب ما نقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية عن موقع Business Insider.

ولكن بفضل إعدادات الخصوصية في سناب شات، فإن رؤية قصص شخص ما لا تعني بالضرورة أنه قام بإضافتك.

ولحسن الحظ، هناك طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان شخص ما صديقك على سناب شات أم لا، وذلك من خلال الضغط باستمرار على اسمهم؛ لرؤية رمز السناب (رمز الشبح الأصفر).

إذا لم تستطع أيضاً رؤية الرقم الخاص بالحساب عند الضغط على رمز السناب، فهذا أيضاً يعني أنه لم يقبل صداقتك، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

يمكنك العثور على اسم شخص ما عن طريق البحث عنه في قسم دردشة سناب شات أو من قائمة أصدقائك.

أما إذا كنتما تتبادلان المتابعة، فسترى مجموعة السناب الخاصة بهم، وهو ما يمثل مجموع كل السنابات (الصور ومقاطع الفيديو) التي أرسلها واستقبلها في التطبيق، فإن لم يكن يتابعك، فمجموع السنابات سيكون مخفياً.

إن لم يرِد الشخص المتابعة، فهذا يمكن أن يعني أنه ألغى متابعتك، أو حظرك، أو أنه لم يتابعك منذ البداية.