لواء الرياضة السورية بعد التعادل مع إيران : ” انتصار المنتخب ” استمد من انتصارات ” الجيش العربي السوري ” ( فيديو )

لواء الرياضة السورية بعد التعادل مع إيران : ” انتصار المنتخب ” استمد من انتصارات ” الجيش العربي السوري ” ( فيديو )

قال “اللواء موفق جمعة”، رئيس الاتحاد “الرياضي” النظامي في سوريا، إن “انتصار” المنتخب، يضاف لانتصارات الجيش ضد الإرهاب.

وقال جمعة لوكالة أنباء النظام سانا، بعد عودة “المنتخب” من إيران: “منتخبنا كان على قدر المسؤولية حيث تمكن من خلال تأهله من تحقيق انتصار جديد يضاف إلى انتصارات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب”.

وأضاف جمعة أن “المنتخب يمثل كل السوريين ويجمعهم تحت علم واحد وقد جاء هذا التأهل ليرسم البسمة على وجوههم ويضفي أجواء الفرح على نفوسهم لتخرجهم من معاناتهم من الحرب الإرهابية الظالمة”.