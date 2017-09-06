” لينوفو ” تطلق كمبيوتر محمول مخصص لعشاق فيلم ” حرب النجوم “

تعاونت شركة #لينوفو مع شركة #ديزني من أجل تطوير إصدارات من أجهزة اللابتوب تلبي رغبات عشاق سلسلة الأفلام #حرب_النجوم “Star Wars” الشهيرة.

وأوضحت الشركة الصينية خلال مشاركتها في معرض IFA للإلكترونيات بالعاصمة الألمانية برلين أنها ستقوم بإطلاق اثنين من إصدارات “Star Wars” المحدودة من جهاز Yoga 920، والذي يعتبر توليفة من جهاز لاب توب وحاسوب لوحي، وهما “Yoga 920 Rebell Alliance” و”Star Wars Special Edition Yoga 920 Galactic Empire”.

وبالإضافة إلى ذلك قدمت شركة لينوفو موديلات Yoga أخرى بدون شعار حرب النجوم، والتي تشتمل على الجيل الثامن من معالجات إنتل، كما يتضمن جهاز Yoga 920 المساعد الرقمي مايكروسوفت Cortana، والذي كان قاصرا في السابق على الهواتف الذكية والسماعات المدمجة.

ويمتاز المساعد الرقمي بجهاز Yoga 920 بأنه يتمكن من التعرف على الأوامر الصوتية في وضع الاستعداد Stand by وعلى مسافة تصل إلى أربعة أمتار، وبالتالي يتمكن المستخدم من استقراء رسائل البريد الإلكتروني أو مدخلات التقويم بدون إقلاع الجهاز من وضع الاستعداد.

وعلى الجانب الآخر تعول شركة لينوفو على المساعد الرقمي المنافس لمايكروسوفت من شركة أمازون في جهازها Home Assistant، الذي يتكون من سماعة ذكية ثلاثية المسارات، والمزودة بالمساعد الرقمي أمازون Alexa وشاشة مشابهة لجهاز أمازون Echo Show.

ولكن على العكس من منتجات أمازون فإنه يمكن خلع الشاشة في جهاز لينوفو؛ لأن الجهاز عبارة عن حاسوب لوحي من سلسلة Tab 4 ومزود بقاعدة إرساء، ويعمل جهاز Home Assistant Pack مع إصداري جهاز Tab 4 بشاشة قياس 8 و 10 بوصة. ( DPA )