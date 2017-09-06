ما حقيقة زواج الممثلة السورية مرام علي من طليق نسرين طافش الخليجي ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً، مفاده أنّ الممثلة السورية #مرام_علي تزوّجت من طليق زميلتها #نسرين_طافش .

وفي التفاصيل، التي انتشرت عبر المواقع، فإنّ مرام كانت على علاقة حب تطوّرت الى زواج من رجل أعمال خليجي، وفق ما اوردت مجلة لها، وهو زوج نسرين طافش السابق.

لكن مرام علي نفت كل هذه الأخبار جملة وتفصيلاً مؤكدة أنها لم تتزوج من طليق طافش وكل هذه الأخبار مجرد إشاعة.