معلم متعصب للمغنية الأمريكية بيونسيه يتحول إلى نجم على ” تويتر “

يضم نادي المتعصبين للمغنية والممثلة الأمريكية #بيونسيه مجموعة من الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وغيرهم، ومن بينهم معلم قرر أن يمتنع عن إعطاء الدروس لطلابه، بمناسبة عيد ميلاد بيونسيه.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرت على تويتر يوم 29 أغسطس (آب) الماضي، لجدول الحصص لأحد المعلمين، ويظهر فيه إلغاء الدروس يوم الإثنين 4 سبتمبر (أيلول)، وذلك بمناسبة عيد ميلاد بيونسيه السادس والثلاثين، بحسب موقع إليت ديلي.

ومنذ نشر التغريدة على تويتر، انتشرت كالنار في الهشيم، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وحظيت بأكثر من 25 ألف إعجاب، و9 آلاف إعادة تغريد، وعدد لا يحصى من التعليقات، التي تراوحت بين مؤيد ومعارض لما أقدم عليه المعلم.

واعتبر بعض المعلقين أن عيد ميلاد بيونسيه مناسبة تستحق إلغاء الدروس من أجلها، في حين شن آخرون هجوماً لاذعاً على المعلم، معتبرين أن تحصيل العلم هدف مقدس، ولا يجب أن يتم إلغاء الدروس لأي سبب.