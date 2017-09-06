هازارد : لا أملك قرار عودة دييغو كوستا إلى الملاعب

استمتع صانع لعب #تشيلسي ، #إيدن_هازارد ، باللعب إلى جوار المهاجم #دييغو_كوستا ، ويأمل أن يحل اللاعب الاسباني مشاكله مع حامل لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ليعود إلى الملاعب.

وفشلت عودة كوستا (28 عاماً) إلى أتليتيكو حتى الآن ليظل في البرازيل، واتهم تشيلسي بأنه عامله “مثل المجرمين”، ولم يعد إلى تدريبات الفريق اللندني حتى الآن.

وقال هازارد لصحيفة ماركا الإسبانية: “لعبت مع دييغو لـ 3 سنوات، وفزنا بكل شيء سوياً باستثناء دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “شرف لي أن ألعب معه، شخص هائل ورائع، أود رؤيته مجدداً في النادي لكنني لا أصنع القرارات، أتمنى أن يجد حلاً لكي يعود للملاعب قريباً”.