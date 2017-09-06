هواتف ” سوني ” الجديدة توفر ميزة ” صور 3D “

كشفت شركة #سوني عن هواتف ذكية جديدة تلتقط صورا بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D وترسل الملف مباشرة إلى شركة طباعة 3D، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض IFA للإلكترونيات بالعاصمة الألمانية #برلين .

وأوضحت الشركة اليابانية أن الوظيفة الجديدة متوفرة في الهاتف الذكي XZ1 الجديد بشاشة قياس 5.2 بوصة، والموديل XZ1 Compact بشاشة قياس 4.6 بوصة، وتشتمل الكاميرا 19 ميغابيكسل على ذاكرة خاصة بها، كما توفر هذه الكاميرا إمكانية التصوير بالحركة البطيئة الفائقة لتسجيل ما يصل إلى 960 صورة في الثانية.

ويأتي الهاتف الذكي XZ1 في جسم من الألومنيوم مع شاشة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، بينما يأتي الموديل المدمج XZ1 Compact الجديد في جسم مصنوع من اللدائن البلاستيكية والمقوى بالكربون، ويكتفي بإطار وحواف من المعدن، وتمتاز هواتف سوني الجديدة بمقاومة الماء والأتربة فئة IP65/68.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج كوالكوم Snapdragon 835 وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، ومن المقرر إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في الأسواق العالمية مع بداية أكتوبر (تشرين الأول) القادم. ( DPA )