يحدث في دمشق : ” دورية ” تحاول القبض على ” فتيات ليل مطلوبات ” بالقرب من ملهى في جرمانا .. و الأخيرات يركضن هرباً بلباس الرقص !

يحدث في دمشق : ” دورية ” تحاول القبض على ” فتيات ليل مطلوبات ” بالقرب من ملهى في جرمانا .. و الأخيرات يركضن هرباً بلباس الرقص !

قالت وسائل إعلام موالية، إن حادثة غريبة، شهدتها مدينة جرمانا، بدمشق، بعد منتصف ليل الاثنين / الثلاثاء، حيث فرت “فتيات ليل” من دورية نظامية، بلباس الرقص في الشوارع.

وذكرت “شبكة أخبار جرمانا” أن إشكالاً في ملهى العندليب الليلي، الواقع على الشارع العام مقابل حارة الحمام، شهد إطلاق نار لمنع دورية تابعة لـ “قوى الأمن الداخلي” من توقيف فتيات ليل مطلوبات لـ “الجهات المختصة”.

ونقلت مصادر إعلامية موالية أخرى عن “مصدر في قسم الشرطة” أن دورية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حاولت توقيف عدد من العاملات في الملهى إلا أنهن “هربن من الدورية إلى خارج الملهى وركضن بلباس الرقص في الشوارع”.

وأضافت المصادر أن حوادث القتل والسرقة وإطلاق النار تزايدت على نحو ملحوظ في جرمانا، حيث لا يمر يوم دون سماع أصوات إطلاق نار أو حدوث مشاجرة.

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