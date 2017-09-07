ألمانيا : مجهولون يرشقون ميركل بالطماطم خلال تجمع انتخابي ( فيديو )

تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، لرشق بالطماطم من مجهولين خلال مشاركتها في تجمع انتخابي، في هايدلبرغ.

وأثناء إلقاء ميركل لكلمتها بصفتها زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي استعداداً للانتخابات، أصابت الطماطم سترتها الحمراء، ورغم الاعتداء عليها، أكملت ميركل كلمتها بصورة طبيعية.

السلطات قالت إنها تجري تحقيقاً لكشف هوية المعتدين.