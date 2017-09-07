ألمانيا : منقبة تهاجم بائعة في متجر للملابس الداخلية !

هاجمت سيدة منقبة بائعة في متجر صغير للملابس الداخلية في العاصمة الألمانية برلين.

وبحسب بيانات الشرطة الأربعاء، فقد اعتدت الزائرة المنتقبة على البائعة في المتجر بحي نويكولن، الذي تقطنه نسبة كبيرة من المنحدرين من أصول أجنبية وخصوصاً الأتراك، على ما يبدو بسبب استيائها من عرض ملابس داخلية مع أغطية للرأس في واجهة العرض.

وأصيبت البائعة المنحدرة من أصول عربية بجروح، بينما فرت المهاجمة.

وبحسب بيانات الشرطة، وقع الاعتداء في 26 آب/ أغسطس الماضي. وذكرت الشرطة أن المعتدية ترددت على المتجر مرتين، وتم طردها في المرة الأولى بعدما تفوهت بشتائم باللغتين الألمانية والعربية، ثم جاءت في المرة الثانية برفقة امرأة أخرى وهاجمت البائعة.

وتستند الشرطة في بياناتها إلى حد كبير على إفادات البائعة المصابة.

وذكرت البائعة أنها رأت أسفل النقاب الذي انزلق من على المعتدية شعراً أشقر وعدة وشوم على الرقبة، بالإضافة إلى حلق في الأنف.

ويتولى قطاع أمن الدولة في الشرطة – المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية – التحقيق في الواقعة. (DPA-DW)