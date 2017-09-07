” أمر لم يسبق حدوثه في تاريخنا ” .. نتنياهو : هناك تعاون على مختلف المستويات بيننا و بين دول عربية

” أمر لم يسبق حدوثه في تاريخنا ” .. نتنياهو : هناك تعاون على مختلف المستويات بيننا و بين دول عربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء أن هناك تعاونا على مختلف المستويات مع الدول العربية التي لا يوجد بينها وبين إسرائيل اتفاقيات سلام، موضحا أن هذه الاتصالات تجري بصورة غير معلنة، وهي أوسع نطاقا من تلك التي جرت في أي حقبة سابقة من تاريخ إسرائيل.

وجاء كلام نتنياهو في حفل أقيم بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الجديدة في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بمدينة القدس، وقد أشار فيه إلى نجاح إسرائيل في توسيع علاقاتها الدولية، خصوصا مع دول أميركا اللاتينية، وإلى انفراج في العلاقات العربية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو “نحن نشرب الأنخاب ونستبق العيد للاحتفال بنجاحنا”، مشيرا لدخول إسرائيل إلى “ساحات جديدة، إلى كتلة الدول العربية”، معتبرا أن “التعاون الذي يحدث معها أمر لم يسبق حدوثه بالفعل في تاريخنا، حتى عندما كنا نبرم الاتفاقيات مع الدول التي أقمنا معها علاقات سلام”.

وأضاف أن “هناك تعاونا بطرق مختلفة وعلى مختلف المستويات مع الدول العربية، لكنه ليس في مرحلة الظهور العلني بعد”، موضحا أن هذه “الأمور الحاصلة بصورة غير معلنة هي أوسع نطاقا إلى حد كبير من أي حقبة مضت في تاريخ دولة إسرائيل”.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ما يحدث مع الدول العربية “يعتبر تغيرا كبيرا، مع أن الفلسطينيين وللأسف الشديد لم يعدّلوا بعد من شروطهم للتوصل إلى تسوية سياسية، وهذه الشروط غير مقبولة بالنسبة لقسم كبير من الجمهور الإسرائيلي”. (aljazeera)