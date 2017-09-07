استقرار الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال شهر تموز الماضي

استقر الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال شهر آب الماضي بالرغم من توقعات ارتفاعه، وبفعل التراجع في إنتاج الطاقة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا استقر في شهر يوليو، مقابل تراجع بنحو 1.1% في يونيو السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي الألماني سيرتفع بنحو 0.5%.

وكشفت البيانات أن إنتاج الطاقة قد انخفض بنسبة 4.6%، كما تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية بنحو 0.3%، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي الذي يستثني البناء والطاقة بنسبة 0.3%.