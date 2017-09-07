الألمان اكتفوا بمراقبة ما يحصل .. ألمانيا : لاجئ سوري يوقف عملية ” تخريب بنك ” و يحظى بثناء الشرطة ! ( فيديو )

الألمان اكتفوا بمراقبة ما يحصل .. ألمانيا : لاجئ سوري يوقف عملية ” تخريب بنك ” و يحظى بثناء الشرطة ! ( فيديو )

تمكن لاجئ سوري من إيقاف لاجئ آخر (افريقي) كان يقوم بأعمال تخريبية في بنك بمدينة، باد فليدونغن، بولاية هيسن، وسط ألمانيا، الأمر الذي عرضه لإصابة.

وقالت صحيفة “هيشه نيدرسيكيشه تسايتونغ” الألمانية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري عيسى عيد (21 عاماً)، من مدينة حلب، أمسك بلاجئ مخرب (18 عاماً)، في فرع بنك شباركاسه الألماني، أثناء عودته إلى منزله، حيث رأى جمعاً من الناس يصورون بهواتفهم الذكية مبنى محطم الواجهة.

واتجه الشاب إلى المبنى فوراً، وشاهد المخرب وبيده حجر وطالبه بالخروج، فيما رد عليه الأخير “دعني وشأني.. أنا مريض!”، ثم هاجمه وضربه على يده.

واستنجد الشاب بالحضور لمساعدته في التغلب على اللاجئ الذي يقوم بالتخريب، إلا أن أحداً لم يتدخل.

ونجح عيسى في استجماع قواه وإحكام قبضته على المخرب، إلى أن وصلت الشرطة بعد 5 دقائق، وقامت بإلقاء القبض عليه.

وأكد شهود عيان للشرطة أن عيسى الشجاع كان الوحيد الذي تدخل لإنقاذ الموقف، وتم بعد ذلك إسعافه لإصابته برضوض.

وأصبح الشاب السوري الذي انتقل إلى المدينة منذ عام ونصف العام، محط إعجاب، (AksAlser.com)، وقامت الشرطة بالثناء عليه بشدة.

وطالت أعمال الجاني التخريبة الأبواب والزجاج، والأجهزة (الصراف)، وتسببت بخسائر بحوالي 100 ألف يورو، ولم يتم التأكد ما إذا كانت نيته “تخريبية” فقط، أنه كان يهدف للسرقة.