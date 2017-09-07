الخارجية الروسية : ضرورة تمثيل الأكراد في وفد موحد للمعارضة السورية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه وفدا من المجلس الكردي الوطني في سوريا، ضرورة التمثيل الكامل للأكراد في وفد موحد للمعارضة السورية في مفاوضات جنيف.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عقب اللقاء أن بوغدانوف استقبل، اليوم الخميس، في موسكو وفدا يمثل المجلس الكردي الوطني في سوريا برئاسة إبراهيم برو.

وتبادل الطرفان الآراء حول الوضع السياسي العسكري الراهن في سوريا، مع التركيز على آفاق استقراره من خلال العملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكدت موسكو دعمها للجهود الرامية إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية للتفاوض مع وفد الحكومة السورية بإشراف الأمم المتحدة في جنيف.

وشدد بوغدانوف على ضرورة التمثيل الكامل للأكراد في الحوار السوري السوري الهادف إلى التوصل إلى التسوية السياسية في البلد في أقرب وقت، على نحو يخدم مصالح جميع مكونات المجتمع السوري، ومن أجل ضمان وحدة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.(RT)