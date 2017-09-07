الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب يوم الخميس بعد أن أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع مشرعين معارضين من الحزب الديمقراطي بشأن التمديد المؤقت لسقف ديون الولايات المتحدة بما ساهم في انخفاض الدولار.

وقدم استمرار التوترات مع كوريا الشمالية بشأن اختباراتها النووية المزيد من الدعم للذهب الذي ينظر إليه كملاذ آمن قبل اجتماع يعقده البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 0955 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1339.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 في المئة إلى 1344.60 دولار للأوقية.

وأمس الأربعاء توصل ترامب إلى اتفاق مفاجئ لتوفير تمويل للحكومة حتى 15 ديسمبر كانون الأول متجنبا أزمة بشأن سقف الدين.

وانخفض الذهب في البداية كرد فعل على الاتفاق لكنه تلقى الدعم اليوم مع استيعاب المستثمرين لآثار الاتفاق.

وانخفض مؤشر الدولار إلى 91.856 وهو أدنى مستوى منذ 29 أغسطس آب.

ويتابع المستثمرون عن كثب أيضا نتائج اجتماع يعقده البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية يوم الخميس في حين من المتوقع أن يبدأ رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي تمهيد الطريق أمام تقليص برنامج للتحفيز النقدي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 في المئة إلى 17.88 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1001.45 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 942.25 دولار للأوقية.(REUTERS)