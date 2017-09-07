الزوجان كلوني لا يطمحان لإنجاب المزيد من الأطفال

بعد أن رحب النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل بطفليهما التوأمين في وقت سابق هذا العام وأتقنا مهارة تغيير الحفاضات يقول الممثل وزوجته المحامية الحقوقية إنهما لا يطمحان في إنجاب المزيد من الأطفال.

وتحدث كلوني (56 عاما) بصراحة خلال مقابلة مع مجلة ذا هوليوود ريبورتر عن كيف تحول إلى شخص يتقن تغيير الحفاضات والضغوط التي يعاني منها بعد أن أصبح أبا للمرة الأولى للتوأمين ألكسندر وإيلا اللذين ولدا في لندن في يونيو حزيران.

وعندما سأل المراسل زوجته أمل عما إذا كانت تريد إنجاب المزيد من الأطفال هزت رأسها بالنفي.

وقالت ”عمري 39 عاما. أنجبتهما بالفعل في وقت متأخر“.

ويقول كلوني عن الأبوة ”أول شيء تفكر فيه هو آمل ألا أفسد الأمر”. ( reuters )