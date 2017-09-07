السويد : اتصالات هاتفية وهمية تسأل عن الحياة الجنسية للنساء

وصلت الى العديد من النساء في السويد، اتصالات هاتفية مزيفة، يدعي فيها شخص أنه من مركز الإحصاء المركزي السويدي، ويوجه أسئلة حول العادات الجنسية، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

وتحدث الراديو السويدي الى إحدى النساء اللواتي أجرين مثل هذا الاتصال، مشيرة الى أن الرجل لم يتحدث منذ البداية عن الموضوع الذي ستتعلق به المقابلة، بعدها بدء بطرح الأسئلة قائلاً، إنها دراسة استقصائية حول الحياة الجنسية للمرأة.

وذكرت المرأة، التي لم تشأ الإفصاح عن اسمها، أنها لم تحس بالراحة من ذلك، لكنها مع ذلك أجابت على الأسئلة، التي أصبحت أكثر إزعاجاً مع زيادة خصوصيتها، وقالت: ” أشعر بالإهانة والغضب الآن”.

وأكد مركز الإحصاء المركزي، SCB، بحسب أوردت شبكة “الكومبس” السويدية، أن العديد من النساء كن ضحايا مثل هذه الاتصالات.

وتنطبق قصة المرأة مع قصص العديد من النساء الأخريات، اللواتي تلقين اتصالات مشابهة من الرجل نفسه، رغم أن مثل هذه الحوادث، أن يتصل شخص ويدعي أنه من مركز الإحصاء المركزي، نادرة الحصول، وفقاً للمسؤول الصحفي في المركز، نزار جاكور.

وتزامنت تلك الاتصالات الهاتفية مع الاستطلاع الكبير الذي قامت بإرساله مؤسسة الصحة العامة الى نحو 50 ألف سويدي، جرى اختيارهم بشكل عشوائي.