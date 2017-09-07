العمليات الجوية مستمرة .. ليبرمان : إسرائيل تمنع إنشاء ممر شيعي من إيران إلى سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل لن تتدخل مباشرة في الصراع الدائر في سوريا منذ سنوات، مشيراً إلى مواصلة العمليات الجوية لاستهداف المواقع العسكرية التابعة لميليشيا حزب الله المدعومة إيرانياً.

وأكد ليبرمان لقناة “راديوس 100 إف إم”، أن الجيش سيتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن إسرائيل.

وأشار إلى أننا سنفعل كل ما هو ممكن لمنع التمدد الشيعي الإيراني في سوريا، وفقاً لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكد النظام السوري أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت ضربات جوية ضد أهداف عسكرية ومخازن لأسلحة كيماوية في محافظة حماة.

وأكدت التقارير أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضاً قافلة تابعة لميليشيا حزب الله.

من جهة أخرى، قالت مصادر من المعارضة الإسرائيلية، إن الضربات الجوية في سوريا دمرت مخازن لأسلحة كيماوية كان من المقرر تسليمها لحزب الله.