النفط يصعد مع استئناف عمل مصاف أمريكية و تراجع الدولار

زادت أسعار خام برنت يوم الخميس لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الوقت الذي استأنفت فيه مصافي نفط في الولايات المتحدة عملها بعد العاصفة المدارية هارفي وزادت معدل تكرير النفط الخام بينما انخفض الدولار.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا إلى 54.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0921 بتوقيت جرينتش بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 25 مايو أيار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 49.24 دولار للبرميل قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وتتعافى منشآت النفط في منطقة ساحل الخليج الأمريكي تدريجيا من الآثار المدمرة للإعصار هارفي الذي ضرب لويزيانا وتكساس قبل أسبوعين تقريبا وتسبب في إغلاق بنى تحتية مهمة في قلب قطاع النفط والغاز الأمريكي.

وحتى يوم الأربعاء كان نحو 3.8 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي أو نحو 20 بالمئة معطلة على الرغم من أن مجموعة من المصافي وكذلك موانئ تداول النفط بدأت تستأنف العمل.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض الدولار. ونظرا لأن النفط مسعر بالعملة الأمريكية فإن انخفاض الدولار يجعل الخام أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع مؤشر الدولار 0.39 في المئة إلى 91.933.(REUTERS)