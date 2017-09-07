ترامب الابن يقر بلقاء محامية روسية للحصول على معلومات ضد كلينتون

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لمحققين من مجلس الشيوخ اليوم الخميس، إنه “رتب اجتماعاً في يونيو (حزيران) 2016 مع محامية روسية لأنها قد تخبره بمعلومات تضر بمنافسة والده الديمقراطية هيلاري كلينتون”.

وأضافت الصحيفة أن “دونالد ترامب الابن قال، في بيان معد سلفاً أمام محققي لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، إنه كان من المهم معرفة مدى “أهلية” كلينتون لأن تكون رئيسة.

وتابعت الصحيفة أن ترامب الابن “قال (للمحققين) إن الاجتماع الذي عقد في برج ترامب لم يسفر عن شيء وأصر على أنه لم يتواطأ على الإطلاق مع حملة الحكومة الروسية للإخلال بسير الانتخابات الرئاسية العام الماضي”.(Reuters)