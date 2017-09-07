تقرير حكومي : 20.1 % من المصريين ” أميّون “

أظهر تقرير حكومي مصري، اليوم الخميس، أن نسبة الأمية بين المصريين بلغت 20.1% عام 2016.

جاء ذلك في تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية الذى يوافــق الاحتفال به يوم 8 سبتمبر/أيلول من كل عام.

وقال الجهاز الحكومي إن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) يقدر بحوالى 14.3 مليون نسمة (من إجمالي 92 مليونًا) عام 2016، منهم 9.1 مليون نسمة من الإناث.

وأوضح الجهاز أن هذه النسبة تعني أن هناك حوالى فرد أمّى بين كل 5 أفراد من السكان فى هذه الفئة.

وأشار إلى “انخفاض معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) إلى 6.5% مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر) حيث بلغت 57.1%، ما يُعطى مؤشرا إيجابيا عن الاتجاه نحو انخفـاض هذا المعدل مستقبلا”.

وعن معدلات الأمية وفقا للمحافظات، أوضح التقرير أن “أعلى معدلات للأمية جاءت فى محافظات الوجه القبلى (جنوب البلاد) حيث سجلت 30.2% فى محافـظة بنى سويف (وسط)، فيما حققت محافظة بورسعيد (شمال) أقل معدل للأمية بنسبة 5.4%.

وفي 2015، بلغ عدد الأميين في مصر حوالي 14.5 مليون نسمة (من إجمالي 90 مليونًا) عام 2015 بنسبة 23.7%، منهم 9.3 مليون نسمة من الإناث. (ANADOLU)