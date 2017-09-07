جوزيه مورينيو : نيمار أفشل انتقال كوتينيو إلى برشلونة

أشار مدرب #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، البرتغالي #جوزيه_مورينيو ، إلى أن رحيل #نيمار عن برشلونة الإسباني في موسم الانتقالات الصيفية حرم الكاتالونيين من التعاقد مع لاعب ليفربول فيليب كوتينيو.

وكان برشلونة يرغب بقوة في ضم اللاعب البرازيلي كوتينيو إلى صفوفه، وتقدم بثلاثة عروض إلى إدارة ليفربول، آخرها بلغ 119 مليون جنيه إسترليني، إلا أن “الريدز” تمسك ببقاء كوتينيو في صفوفه.

ورغم عرض الكبير من إدارة برشلونة، كان لموينيو وجهة نظر أخرى في فشل الصفقة، إذ قال وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “نيمار غير كل شيء”، مشيراً إلى انتقاله مقابل مادي قياسي بلغ 220 مليون يورو.

وتابع المدرب البرتغالي: “قيمة انتقال نيمار الضخمة لباريس سان جيرمان أثرت على سوق الانتقالات، لو بقيت صفقة بوغبا الأغلى في التاريخ، لرحل كوتينيو إلى برشلونة مقابل 100 مليون إسترليني”، وهي أقل بكثير من عرض البرسا الأخير.