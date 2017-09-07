حلب : روسيا تعلن عن دخول ميليشيات بشار الأسد إلى ” تل رفعت ” بدلاً من الوحدات الكردية التي أخلت المنطقة

7 سبتمبر، 2017
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أعلن الجيش الروسي يوم (الأربعاء) إنشاء منطقة «فض اشتباك» في تل رفعت، بموجب اتفاق ينصّ على نشر قوات حكومية وشرطة عسكرية روسية.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من قيادة الأركان الروسية، إن هدف إنشاء المنطقة «منع الاستفزازات والاشتباكات التي يمكن أن تقع بين الجيش السوري الحر والمقاتلين الأكراد».

وأضاف: «حلّت قوات حكومية سورية مكان الوحدات الكردية التي أخلت المنطقة، ونشرت وحدات من الشرطة العسكرية للجيش الروسي»، لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية في آب (أغسطس) الماضي التوصل إلى اتفاق لنشر «مراقبين روس في مناطق عدة بين عفرين ومناطق الشهباء» في ريف حلب الشمالي.

وبحسب الجيش الروسي، عاد إلى تل رفعت 400 مدني منذ توقّف الاشتباكات في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، سيطرت على تل رفعت (وعدة مناطق أخرى في الريف الشمالي) بعد هجوم ضد الفصائل المعارضة، قال ناشطون في المنطقة حينها إنه تم بإسناد من الطيران الروسي. (AFP – AksAlser)

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3 آراء على “حلب : روسيا تعلن عن دخول ميليشيات بشار الأسد إلى ” تل رفعت ” بدلاً من الوحدات الكردية التي أخلت المنطقة”

  1. لم تكن السياسة طاهرة في يوم من الأيام ولكن المستوى القذر الذي وصلت اليه التحالفات والتآمر في سوريا بلغ حد الاشمئزاز والنذالة التي لا يصل اليها الا كل نذل وقذر
    ولعل هذا المثال في التواطؤ بين الوحدات الكردية والروس والنظام وايران خير دليل على الدناءة التي وصلت اليها التحالفات القذرة في سوريا دون استثناء الأمريكان طبعاً

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  2. تباً لكم و للنظام و لأردوغان الذي يريد أن يحكم الشيطان و لا يتمتع الأكراد بأية حقوق

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  3. اخ كردي حر
    متى ستخرجون من الفوبيا الشيوعية التافهة و حقدكم على الأتراك؟
    في برلمان الدكتاتور اردوغان ٧٠ برلماني و ٨ وزراء أكراد و ٨٠٪‏ من أكراد تركيا صوتوا للعدالة و التنمية من اجل حرياتهم المسلوبة و استقرار معيشتهم و هم اللذين كانوا لا يستطيعوا التحدث بلغتهم الام في الشوارع في عهد العلمانيين!
    استغرب عليك و انت الانسان قبل كل شيء ان لا تشتم عصابة الكلب العلوي الشوعي اللي نسقت مع النظام لقتل السوريين بكل مكان و لليوم اصنام النافق في مناطقهم؟!
    عاتبتوا الكثير من السوريين لوقوفهم على الحياد في آلِ ٢٠٠٤ على مقتل ٧٠ كردي و اليوم عصابة صالح مسلم تقاتل السوريين مع النظام رغم مقتل نصف مليون سوري؟
    غداً سيتفق النظام مع الأتراك و ستكونوا أنتم اكثر الخاسرين و لن يترحم عليكم احد بسبب خيانتكم للسوريين، حزب الكلب الشوعي العلوي احتل آلاف البيوت في الجزيرة للثوار و لم يقترب من بيت واحد من النظام بل أصبحوا ط،،،،، بسروال.
    اذا ضرطت عنزة في الصين ستتهمون تركيا بها، اخرجوا من هذه القوقعة العنصرية المقيتة اصبحتم أنتم و العلويين في صف واحد بالنسبة لملايين السوريين.

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