حلب : روسيا تعلن عن دخول ميليشيات بشار الأسد إلى ” تل رفعت ” بدلاً من الوحدات الكردية التي أخلت المنطقة

حلب : روسيا تعلن عن دخول ميليشيات بشار الأسد إلى ” تل رفعت ” بدلاً من الوحدات الكردية التي أخلت المنطقة

أعلن الجيش الروسي يوم (الأربعاء) إنشاء منطقة «فض اشتباك» في تل رفعت، بموجب اتفاق ينصّ على نشر قوات حكومية وشرطة عسكرية روسية.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من قيادة الأركان الروسية، إن هدف إنشاء المنطقة «منع الاستفزازات والاشتباكات التي يمكن أن تقع بين الجيش السوري الحر والمقاتلين الأكراد».

وأضاف: «حلّت قوات حكومية سورية مكان الوحدات الكردية التي أخلت المنطقة، ونشرت وحدات من الشرطة العسكرية للجيش الروسي»، لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية في آب (أغسطس) الماضي التوصل إلى اتفاق لنشر «مراقبين روس في مناطق عدة بين عفرين ومناطق الشهباء» في ريف حلب الشمالي.

وبحسب الجيش الروسي، عاد إلى تل رفعت 400 مدني منذ توقّف الاشتباكات في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، سيطرت على تل رفعت (وعدة مناطق أخرى في الريف الشمالي) بعد هجوم ضد الفصائل المعارضة، قال ناشطون في المنطقة حينها إنه تم بإسناد من الطيران الروسي. (AFP – AksAlser)