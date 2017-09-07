خافيير تيباس : وجدنا باريس سان جيرمان و نيمار يتبولان في حوض السباحة

خافيير تيباس : وجدنا باريس سان جيرمان و نيمار يتبولان في حوض السباحة

استنكرت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعليقات غير مهذبة من رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، #خافيير_تيباس ، بعدما اتهم باريس سان جيرمان بالغش المالي، والتبول في حوض السباحة، بعد تعاقده مع اللاعب البرازيلي نيمار.

وهاجم تيباس نادي سان جيرمان المملوك لجهاز قطر للاستثمار الإثنين الماضي.

وكثف تيباس هجومه وقال في منتدى سوكر إكس في مانشستر: “وجدنا أن باريس سان جيرمان يتبول في حوض السباحة، صعد نيمار إلى لوح الغطس وتبول داخل الحوض، ولا يمكن أن نسمح لهم بالهروب”.

وأضاف: “قواعد اللعب المالي النظيف لا تعمل حتى يحدث الضرر، أبلغت باريس سان جيرمان بأني سأذهب بهم إلى القضاء وقالوا لي (كنا نعتقد أنك صديقنا)، وفقاً لأرقامهم فإن سان جيرمان ربح أموالاً من الرعاية أكثر من مانشستر يونايتد وهذا مستحيل.. إنه تلاعب مالي”.

وأشار تيباس إلى أن سان جيرمان، الذي تعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو (264.7 مليون دولار) في صفقة قياسية عالمية الشهر الماضي، “يخدع النظام”.

وعلى الفور دافعت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين عن سان جيرمان وقالت إن الاتحاد الأوروبي للعبة هو المعني وحده بمراقبة التزام الأندية بقواعد اللعب النظيف.

وأضافت في بيان: “تدين الرابطة بشدة التعليقات المسيئة تجاه باريس سان جيرمان التي صدرت اليوم من رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الاسباني خافيير تيباس”.

وتابعت: “هذه التعليقات غير المهذبة لا ترقى لمعايير مؤسسة جديرة بالاحترام وتعمل بكفاءة شديدة مثل رابطة الدوري الإسباني”.

وأكدت أنها مستمرة في دعم سان جيرمان لمواجهة “حملة من الدعاية السلبية من أندية كبرى محددة في أوروبا خلال الأسابيع الماضية”. ( reuters )