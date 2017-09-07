رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق : المصنع الذي تمت مهاجمته في ” مصياف ” ينتج أسلحة كيميائية قتلت آلاف المواطنين السوريين

اعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق ورئيس “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، عاموس يدلين، أن الغارة التي شنها الطيران الحربي قرب مدينة مصياف في محافظة حماة في عمق الأراضي السورية، قبيل فجر اليوم الخميس، “ليست عادية” وحذر من إمكانية رد سوري أو إيراني أو من جانب حزب الله.

وكتب يدلين في حسابه في “تويتر” أن “الهجوم هذه الليلة ليس عاديا. الحديث يدور عن مركز عسكري – علمي سوري يطورون ويصنعون فيه، بين أمور أخرى، صواريخ دقيقة، وستكون مشاركتها هامة في الحرب المقبلة”.

وأضاف يدلين أن “المصنع في مصياف الذي تمت مهاجمته ينتج أسلحة كيميائية وبراميل متفجرة قتلت آلاف المواطنين السوريين”، معتبرا أنه “إذا كان الهجوم إسرائيليا فعلا، فإنه يعني أنه يوجد أخيرا رد أخلاقي إسرائيلي على المجازر في سوريا”.

وتابع يدلين بحسب موقع عرب ٤٨ أن هذه الغارة تنطوي على “ثلاث رسائل هامة. أولا، أن إسرائيل لا تسمح بتعاظم القوة وصنع سلاح إستراتيجي؛ ثانيا، توقيت الهجوم في وقت تتجاهل فيه الدول العظمى للخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل؛ ثالثا، وجود الدفاعات الجوية الروسية لا تمنع نشاطا منسوبا لإسرائيل في سورية”.

وخلص يدلين إلى أنه “ثمة أهمية كبيرة الآن بالتركيز على مراقبة التصعيد والاستعداد لرد فعل من جانب سورية، إيران، حزب الله وربما خطوات احتجاجية روسية أيضا”.