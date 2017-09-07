سامباولي يعترف بصعوبة تأهل الأرجنتين للمونديال

قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، خورخي سامباولي، إن وضع “التانغو” أصبح أكثر تعقيداً في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، بعد تعادلهم أمام فنزويلا المتذيلة 1-1.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي عقب المباراة، أشار سامباولي: “الآن نحن في وضع أكثر تعقيداً، كنا نأمل خلال المباراتين الماضيتين أن نصعد للمراكز المؤهلة للمونديال (أول 4 مراكز)”.

وكانت الأرجنتين تعادلت الخميس الماضي أمام أوروغواي بلا أهداف، بينما تعادلت أمام فنزويلا 1-1، ليظل “راقصو التانغو” في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وأقر سامباولي: “أهدرنا فرصة مهمة للغاية للتأهل، لأننا كنا متحمسين بشدة، لكن هذه هي كرة القدم وهذه الأشياء يمكن أن تحدث”.

ويرى المدرب أن ليونيل ميسي تفوق على باقي زملائه خلال اللقاء، مبيناً أنه “من المقلق أن يكون لدينا لاعب قيم للغاية بهذا الشكل، ولا يمكننا أن نمده بالدعم”.

وأبرز سامباولي أهمية خوض المباريات المتبقية بشكل احترافي، وقوة وثقة في قدرات الأرجنتين، مبيناً: “كان يجب أن نفوز بفارق 3 أهداف، لكننا افتقدنا لعنصر الحسم”.

وحول مواجهة بيرو في الجولة المقبلة من التصفيات، قال المدرب الأرجنتيني إنهم أقرب للتأهل للمونديال لذا سيسعون لتحقيق الفوز باللقاء. ( EFE )