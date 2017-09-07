سبع خطوات عليك اتباعها لتزيد من ذكائك

أثبتت الدراسات أن هناك أشياء بسيطة في حياة الانسان قد تؤثر على تغيير معدل ذكائه.

لذا، إذا كنت تأمل برفع مستوى معدل ذكائك، فاتبع الخطوات التالية، وفق ما اوردت شبكة سي إن إن :

1- تعلم العزف على آلة موسيقية جديدة :

أوضحت الدراسات أن تعلم العزف على آلة موسيقية أو إيجاد هواية جديدة قد يحسن من قدرة الفرد الفكرية.

2- الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط :

أشارت الدراسات إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط هي أنسب حمية للمحافظة على معدل الذكاء والتحسين من الوظائف المعرفية.

3- اختر الوجبات الخفيفة بعناية :

تحتوي المكسرات على مواد مضادة للأكسدة، والتي تقلل من آثار الإجهاد التأكسدي على الدماغ.

4- النوم :

النوم مهم جداً ويساعد عقلك على العمل بشكل صحيح. وينصح العلماء بالنوم لمدة تتراوح بين 7 و 9 ساعات ليلياً، بهدف تجدد الخلايا العصبية في الدماغ.

5- التمارين الرياضية :

ممارسة الرياضة ترفع من معدل ضربات القلب، وتزيد من تدفق الدم إلى الدماغ والجسم، ما يعزز وظيفة الدماغ.

6- تجنب التوتر :

إذا كنت ترغب في تعزيز ذكائك، فابتعد عن المواقف العصيبة والأمور المسببة للتوتر مثل الأزمات المرورية، والشجارات، وضيق الوقت.

7- تقبل الأشياء الجديدة :

تعلم التعايش مع الابتكارات الجديدة، إذ أن “التطور” المعيشي يحسن من معدلات الذكاء.