شاهد أول فيديو مسرب لعمل هاتف ” آي فون 8 “

تناقلت بعض مواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر عمل هاتف “آيفون-8” المنتظر طرحه في الأسواق قريبا.

بعد المعلومات التي وردت عن شركة آبل، في أغسطس الفائت، والتي أكدت أن إصدار هاتف “آيفون-8” المنتظر سيكون، في سبتمبر 2017، تزامنا مع الذكرى العاشرة لإطلاق الشركة أول هواتفها الذكية، بدأت العديد من المواقع والصحف بتداول الصور والمعلومات عن هاتف آيفون الجديد، حتى أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أنه من المنتظر أن تقوم آبل في 12 سبتمبر الجاري، بالإعلان عن 3 أجهزة، حيث ستقوم بإعادة تصميم كل من آيفون 7 وآيفون 7 إس بلس، فضلا عن آيفون 8 الجديد، وسيتم طرح جميع الأجهزة للبيع بتاريخ 22 سبتمبر.

أما مستخدمو شبكة “Weibo” الصينية للتواصل الاجتماعي فتداولوا مؤخرا شريط فيديو أكدوا أنه لهاتف “آيفون-8″، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، حيث يظهر فيه المستخدم وهو يستعرض عمل الهاتف والتطبيقات الموجودة في نظام iOS الموجود فيه.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه من المنتظر أن يأتي هذا الهاتف بسعر 999 دولارا، وشاشة OLED بقياس 5.8 بوصة رقيقة الحواف، ومزودا بمعالج “A11” أحدث معالجات الشركة الذي سيعطيه سرعة عالية جدا في الأداء ومعالجة البيانات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكي.

أما أهم ميزة فيه فهي الكاميرا المزدوجة التي تتموضع بشكل عمودي، ومزودة بتقنيات 3D، حيث ستساعد المستشعرات الموجودة فيها على رفع وضوح الصور ودقة انعكاس الأجسام في الواقع المعزز. كما ستمكن هذه المستشعرات الهاتف من تحديد المسافات بين الأجسام المختلفة الظاهرة في الصور، ما يحسن من تموضعها في الرؤية الافتراضية. أما عند التقاط الصور العادية فإنها ستساعد على رفع جودتها، إضافة إلى تسريع عملية ضبط الصورة الآلي للكاميرا.