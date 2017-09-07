طرطوس : شتم سيارة كادت أن تدهسه .. فأرداه قتيلاً انتقاماً لـ ” الضيعة ” !

قالت وسائل إعلام موالية، إن شاباً في ريف طرطوس قتل على يد آخر، بسبب “شتيمة”.

وذكرت المصادر الموالية، الأربعاء، أن “أحمد كامل أحمد” (22 عاماً)، من قرية بتعلوس في ريف طرطوس، كان توجه لتعبئة المياه من نبع عين التينة عندما تجاوزته سيارة مسرعة، كادت أن تدهسه.

وصرخ أحمد “يا ابن الحرام كنت روحتنا”، بالتزامن مع مروره بجانب حداد في القرية، الأمر الذي دفع الأخير برد الشتيمة والقول “جاي تسب علينا بضيعتنا”، فرد أحمد بأن السباب كان موجهاً للسيارة.

وأطلق “الحداد” النار من سلاحه على الأرض في محاولة لإخافة أحمد، وعندما رفض الأخير التحرك، أطلق الحداد النار عليه.

وقام الحداد بسحب القتيل لداخل المحل وهو ينزف، قبل أن يقوم أهل أحمد بإسعاف ابنهم للمستشفى لكنه فارق الحياة مساء الأربعاء.

ولم تذكر المصادر الموالية، ما إذا كانت سلطات النظام في المنطقة تدخلت أو ألقت القبض على الجاني.