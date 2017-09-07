عاصي الحلاني يكشف هوية أعضاء لجنة تحكيم ” ذا فويس ” بموسمه الجديد

انتهى أخيراً ترقب الجمهور الذي ظل خلال الفترة الماضية يتساءل عن أعضاء لجنة تحكيم برنامج “The Voice”، بعدما تم الإعلان عن تغيير بأعضاء اللجنة.

وجاءت تفاصيل الإعلان على مرحلتين، وسط تكهنات كبيرة من الجمهور، وفق ما ذكرت قناة العربية، وبدأت الخطوة الأولى عند الفنانة أحلام، التي كشفت من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستغرام” عن مشاركتها بالموسم الجديد من البرنامج.

إلا أن الأمر لم يكن مباشراً من قبل الفنانة التي يلقبها جمهورها بالملكة، حيث ظهرت وهي تتحدث إلى طبيبها، وتسأله عما لديهم في الغد ليجيب الطبيب قائلاً: “في الغد عندنا The Voice”، كما كتبت أحلام عبر “إنستغرام” قائلة “الملكة في The Voice”.

ثم جاءت الخطوة التالية من المطرب اللبناني، عاصي الحلاني، الوحيد الذي تبقى من لجنة التحكيم السابقة التي كانت تضم إلى جواره صابر الرباعي وكاظم الساهر وشيرين، حيث نشر الحلاني صورة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” ظهر فيها بجوار إليسا ومحمد حماقي، وهما يجلسان على المقاعد الخاصة بلجنة التحكيم.

وقال الحلاني للجمهور: “أعلن رسمياً مشاركتي ببرنامج ذا فويس مع كل من زملائي إليسا ومحمد حماقي وأحلام”، مشيراً إلى كون الصورة التقطت من أجواء التحضيرات التي أقيمت مساء اول امس الثلاثاء.

وفي تجربته الأولى كعضو لجنة تحكيم ببرامج المسابقات الغنائية، حرص الفنان محمد حماقي على الظهور في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، والذي ظهر فيه أثناء المؤتمر الخاص بالإعلان عن لجنة تحكيم البرنامج، وكذلك التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد.