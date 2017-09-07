عناصر منتخب بشار الأسد فراس الخطيب و عمر السومة يتغنيان بالجيش و يوجهان الشكر لـ ” السيد الرئيس ” ( فيديو )
وجه اللاعبان فراس الخطيب وعمر السومة شكراً خاصاً لبشار الأسد، خلال سهرة احتفالية عبر تلفزيون النظام، مساء الأربعاء.
وقال الخطيب إنه يشكر “السيد الرئيس بشار الأسد على التكريم”، وأضاف: “سعدنا كتير إنك إنت تكون من سيادة الرئيس دعم إلك يعني هادا مجرد يعني إنو متابعك وشايفك ومراقبك هادا تكريم إلنا”.
وأضاف أيضاً: “الجيش عم يقاتل لوحدة الأرض ونحن نقاتل لوحدة الشعب”.
من جهته، قال عمر السومة: “أحب أشكر السيد الرئيس بشار الأسد لدعمه الرياضة والرياضيين، هذا الشي مو غريب عليه .. أشكر القيادة الرياضية على رأسهم اللواء موفق”.