عناصر منتخب بشار الأسد فراس الخطيب و عمر السومة يتغنيان بالجيش و يوجهان الشكر لـ ” السيد الرئيس ” ( فيديو )

عناصر منتخب بشار الأسد فراس الخطيب و عمر السومة يتغنيان بالجيش و يوجهان الشكر لـ ” السيد الرئيس ” ( فيديو )

وجه اللاعبان فراس الخطيب وعمر السومة شكراً خاصاً لبشار الأسد، خلال سهرة احتفالية عبر تلفزيون النظام، مساء الأربعاء.

وقال الخطيب إنه يشكر “السيد الرئيس بشار الأسد على التكريم”، وأضاف: “سعدنا كتير إنك إنت تكون من سيادة الرئيس دعم إلك يعني هادا مجرد يعني إنو متابعك وشايفك ومراقبك هادا تكريم إلنا”.

وأضاف أيضاً: “الجيش عم يقاتل لوحدة الأرض ونحن نقاتل لوحدة الشعب”.

من جهته، قال عمر السومة: “أحب أشكر السيد الرئيس بشار الأسد لدعمه الرياضة والرياضيين، هذا الشي مو غريب عليه .. أشكر القيادة الرياضية على رأسهم اللواء موفق”.