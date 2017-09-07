عناصر منتخب بشار الأسد فراس الخطيب و عمر السومة يتغنيان بالجيش و يوجهان الشكر لـ ” السيد الرئيس ” ( فيديو )

7 سبتمبر، 2017
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وجه اللاعبان فراس الخطيب وعمر السومة شكراً خاصاً لبشار الأسد، خلال سهرة احتفالية عبر تلفزيون النظام، مساء الأربعاء.

وقال الخطيب إنه يشكر “السيد الرئيس بشار الأسد على التكريم”، وأضاف: “سعدنا كتير إنك إنت تكون من سيادة الرئيس دعم إلك يعني هادا مجرد يعني إنو متابعك وشايفك ومراقبك هادا تكريم إلنا”.

وأضاف أيضاً: “الجيش عم يقاتل لوحدة الأرض ونحن نقاتل لوحدة الشعب”.

من جهته، قال عمر السومة: “أحب أشكر السيد الرئيس بشار الأسد لدعمه الرياضة والرياضيين، هذا الشي مو غريب عليه .. أشكر القيادة الرياضية على رأسهم اللواء موفق”.

 

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5 آراء على “عناصر منتخب بشار الأسد فراس الخطيب و عمر السومة يتغنيان بالجيش و يوجهان الشكر لـ ” السيد الرئيس ” ( فيديو )”

  1. تفه… إلي دمر البلد هو الشعب السوري و إلي ربح المنتخب هو القائد الفص … شو هل وسخ

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  4. حسافة يا واطي انك ابن الدير,حسافة انك ابن الشعب الي تدمر وانقصف وتشرد حتى بالآخير تشكر ابن انيسة..
    إلى جهنم انت وهو اسأل الله العلي العظيم أن تصاب برباط صليبي ماتشفى منه

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