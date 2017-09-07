قصف إسرائيلي غير مسبوق يطال مواقع عسكرية لميليشيات بشار الأسد في حماة .. و الأخيرة تعلن عن مقتل عنصرين

قصف إسرائيلي غير مسبوق يطال مواقع عسكرية لميليشيات بشار الأسد في حماة .. و الأخيرة تعلن عن مقتل عنصرين

دوت أصوات انفجارات ضخمة، بالقرب من مدينة مصياف بريف حماة الغربي، فجر اليوم الخميس، فيما أعلن جيش النظام عن استهداف مواقع عسكرية تابعة له، من قبل الطيران الإسرائيلي.

وقالت قيادة الميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، إن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية عند الساعة 2:42 فجر اليوم، على أحد المواقع العسكرية بالقرب من مصياف في حماة، انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن مقتل جنديين.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن الغارات استهدفت مركز الطلائع للبحوث العلمية السورية، شمال شرق مصياف.

ويعتبر هذا القصف الأول من نوعه، إذ لم يسبق لإسرائيل أن قصفت مناطق في محافظة حماة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الموقع المستهدف في مصياف يخضع للعقوبات الأميركية، بوصفه الهيئة السورية للأسلحة غير التقليدية.

واتهم بيان للجيش النظامي إسرائيل بتنفيذ الغارات “في محاولة يائسة لرفع معنويات عصابات داعش الإرهابية المنهارة بعد الانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب على أكثر من اتجاه”.

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* الصورة تم تداولها على نحو واسع على أنها للمنطقة المستهدفة، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحتها من مصادر مستقلة أو موثوقة.