قصف إسرائيلي غير مسبوق يطال مواقع عسكرية لميليشيات بشار الأسد في حماة .. و الأخيرة تعلن عن مقتل عنصرين

7 سبتمبر، 2017
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دوت أصوات انفجارات ضخمة، بالقرب من مدينة مصياف بريف حماة الغربي، فجر اليوم الخميس، فيما أعلن جيش النظام عن استهداف مواقع عسكرية تابعة له، من قبل الطيران الإسرائيلي.

وقالت قيادة الميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، إن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية عند الساعة 2:42 فجر اليوم، على أحد المواقع العسكرية بالقرب من مصياف في حماة، انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن مقتل جنديين.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن الغارات استهدفت مركز الطلائع للبحوث العلمية السورية، شمال شرق مصياف.

ويعتبر هذا القصف الأول من نوعه، إذ لم يسبق لإسرائيل أن قصفت مناطق في محافظة حماة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الموقع المستهدف في مصياف يخضع للعقوبات الأميركية، بوصفه الهيئة السورية للأسلحة غير التقليدية.

واتهم بيان للجيش النظامي إسرائيل بتنفيذ الغارات “في محاولة يائسة لرفع معنويات عصابات داعش الإرهابية المنهارة بعد الانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب على أكثر من اتجاه”.

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* الصورة تم تداولها على نحو واسع على أنها للمنطقة المستهدفة، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحتها من مصادر مستقلة أو موثوقة.

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3 آراء على “قصف إسرائيلي غير مسبوق يطال مواقع عسكرية لميليشيات بشار الأسد في حماة .. و الأخيرة تعلن عن مقتل عنصرين”

  1. ضباط الأسد بينباعو وبينشرو و إسرائيل معاها تدفع
    اسرائيل عم تصور دبيب النملة بسوريا فكيف بالمواقع الكيميائية ومراكز الأبحاث
    أظن أن القصف بسبب وجود صواريخ برؤوس كيميائية كانت تجهز للنقل للبنان بعد زيارة حسن زميرة الأخيرة
    أي حرب سيدخل بها حزب أبو حسن زميرة بعد اليوم مع اسرائيل سيخسر خسارة ساحقة

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  2. كل يوم يمر تدوس اسرائيل رأس النظام والحلفاء المتعاونين معه قولا وعملا ونسمع عواءهم يصل الى الفضاء الخارجي ثم يردون بانتصارات تمثيلية مع داعش ويلقون البيانات والخطابات العسكرية والسياسة يوميا خاصة ذلك الدجال في ضاحية بيروت الجنوبية
    هاهي اسرائيل تدوسكم وتعطيكم فرصة الاشتباك معها فاين جنودكم وشبيحتكم وزعران حسن والولي الفقيه ومئة الف صاروخ تهددون بها كل يوم
    الا انكم احقر الجبناء والمدعين والكذابين وقتلة الابرياء والعزل من السلاح وهزيمتكم آتية لا محال

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  3. من روايات صفحات الشبيحة انهم كانو يرون توهج في السماء ومن ثم اصوات القصف مع وجود طائرات
    غالبا قصف امريكي بالصواريخ

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