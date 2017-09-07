كريستيانو رونالدو يكشف عن سيارته الجديد

كشف نجم نادي #ريال_مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال #كريستيانو_رونالدو عن سيارته الفارهة الجديدة، التي ضمها إلى مجموعة من السيارات الرياضية التي يمتلكها.

وعبر حسابه على إنستغرام، نشر رونالدو صورة له مع سيارة فيراري، المحدودة الإصدار، نوع “F12 Tour de France”، قائلاً وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “وصلت للتو”.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن سيارة رونالدو، التي تتميز بسرعتها الفائقة، كلفته أكثر من 500 ألف دولار.