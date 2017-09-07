لماذا نشعر بالعطش بعد تناول الحلويات ؟

الشعور بالعطش بعد أكل طبق من الحلويات من الأمور المعتادة، ويرتبط حدوثه بارتفاع نسبة السكر في الدم.

إليك ما يحدث في جسمك عند أكل الحلوى، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية:

السكريات من أكثر المواد الغذائية سرعة في الامتصاص، لذلك تصل إلى الدم بسرعة، وعندما تأكل طبقاً من الحلوى أو الكعك ينتقل السكر إلى الدم في وقت قصير، فتتحرك كمية من الماء المخزّن في خلايا الجسم باتجاه الدم لتقوم بعمل توازن في نسبة السكر.

وعندما تشعر خلايا الجسم بأنها تفقد مخزونها من الماء ترسل إشارات إلى الدماغ تُترجم إلى إحساس بالعطش.

وترجع سرعة وصول السكر إلى الدم بسرعة إلى عدم تمضيته فترة طويلة في المعدة، والسرعة الشدية لمروره عبر جدار الأمعاء إلى الدم. ويبلغ الوقت الذي تحتاجه عملية وصول السكر إلى الدم والشعور بالعطش ما بين 5 و10 دقائق فقط!

لذا، في المرة المقبلة عندما تتناول بعض الحلويات احرص على شُرب كوب ماء أو اثنين معها. أما المشروبات السكرية مثل الصودا التي يتم الترويج لها باعتبارها تروي العطش فهي لا تقوم إلا بالعكس، لأنها تزيد العطش.