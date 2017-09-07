” مايكروسوفت ” : منتصف تشرين الأول موعد إطلاق تحديث ” ويندوز 10 “

أعلنت شركة ” #مايكروسوفت ” عن التحديث القادم من “ويندوز 10” الذي سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم في يوم 17 من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، وسوف تقدم الشركة من خلال هذا التحديث الجديد المزيد من المتعة وكذلك ابتكار طرق جديدة للحصول على الإبداع.

وقالت عملاق البرمجيات الأميركية إن مهمتها ترتكز في تمكين كل شخص وكل منظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد، ويمثل تحديث “ويندوز 10” الجديد الخطوة التالية في رحلة “ويندوز” لتمكين المستخدمين من الإبداع.

وستقوم “مايكروسوفت” أيضاً كجزء من التحديث بتوفير تجربة تحديث مبتكرة على الصور، حيث ستتيح التحديثات الجديدة للمستخدمين عرض قصتهم بطريقة مختلفة كلياً عن السابق، عن طريق استخدام الصور ومقاطع الفيديو والمؤثرات ثلاثية الأبعاد، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، بالإضافة إلى تحسينات جديدة وإضافية في الألعاب، والحماية، وإمكانية الوصول، وعدة تجارب جديدة جعلت كل شيء ممكنا عبر “ويندوز” الواقع المختلط، فضلاً عن ميزات الأجهزة الحديثة والتي ستكون متاحة عبر شركائها خلال هذه الإجازة.

ويعد هذا التحديث الرئيسي الرابع من “مايكروسوفت” الخاص بـ “ويندوز 10″، والذي قالت إنه يهدف إلى خلق منصة تلهم الإبداع وتطلق العنان لتجربة جديدة للمستقبل.