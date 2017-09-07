مدينة فيتنامية تمنع موظفيها من ارتداء الجينز في العمل !

أصدرت مدينة في جنوب فيتنام مدونة سلوك جديدة تحظر على الموظفين الحكوميين ارتداء الجينز والتي شيرت في العمل.

و أوضح نجوين هوان جبا مدير إدارة الشؤون الداخلية بالمدينة أن رئيس “لجنة الشعب” في مدينة “كان ثو” وقّع القرار الجمعة الماضية وتم نشره أمس، وينطبق القرار على الرجال والنساء. وأضاف أن “أي شخص لا يلتزم باللوائح سيتم أولا تحذيره أو توبيخه، وإذا ما استمر في المخالفة سيتم مجازاته”، دون أن يوضح الجزاءات التي سيتم تطبيقها.

وتوصي مدونة السلوك بارتداء القمصان والسراويل، بينما يمكن أن ترتدي النساء الزي التقليدي لفيتنام “آو داي”، ووفقاً للموقع الإلكتروني للمدينة، فإن المدونة ستشجع على تطوير “إدارة ديمقراطية، حديثة، احترافية، ديناميكية، وفعالة”. وأثار القرار حالة من الجدل عبر الإنترنت، ووصفه كثيرون بأنه شديد “التعنت”. ( DPA )