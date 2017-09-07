مسعود بارزاني : المذهبية هي التي تحكم في العراق و ” الحشد الشعبي ” يهدد الكرد بشكل يومي

مسعود بارزاني : المذهبية هي التي تحكم في العراق و ” الحشد الشعبي ” يهدد الكرد بشكل يومي

قال رئيس إقليم كوردستان، مسعود بارزاني، الأربعاء، أن حكومة بغداد لم ترسل طلقة واحدة للبيشمركة منذ 10 سنوات في حين استغرقت ساعتين فقط لإقرار قانون الحشد الشعبي ووفرت له الأموال والأسلحة التي يهدد بها الكرد بشكل يومي.

وأضاف بارزاني خلال لقائه مع مجموعة من الفنانين والصحفيين والكتّاب في أربيل، ان “هناك ضغوطات كبيرة من أجل تأجيل الاستفتاء إلا أننا مصرون على إجرائه في وقته المحدد”، مبينا أن “حكومة كردستان تطالب منذ 10 سنوات بحقوق قوات البيشمركة إلا أن بغداد لم ترسل طلقة واحدة لها”.

وتابع بارزاني، أن “بغداد ومقابل ذلك أقرت في غضون ساعتين قانون خاص بالحشد الشعبي، الذي يهدد الكرد بشكل يومي، وتم تأمين المبالغ المالية والسلاح له”.

وأشار البارزاني بحسب القدس العربي إلى، أن “بغداد تتحدث منذ 2008 مع الشعب الكردي بلغة التهديدات والهجوم”، متهما بغداد بعدم “تنفذ أي اتفاق مع الكرد”.

وراى رئيس إقليم كردستان، ان “المذهبية هي التي تحكم في العراق في ظل عدم وجود شراكة حقيقية”، و أن “ذلك دفع شعب كردستان الى اتخاذ قراره بشأن الاستفتاء الذي لا يخالف القوانين الدولية”.

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