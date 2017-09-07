مصر : سبعيني يستدرج طفلة عمرها 3 سنوات إلى منزله و يغتصبها

تجرد سبعيني مصري من إنسانيته، مستغلاً لهو ولعب ابنة جاره التي لم يتجاوز عمرها 3 سنوات، واصطحبها لشراء الحلوى قبل أن يستدرجها إلى منزله ويغتصبها.

وأشارت تفاصيل التحقيق في القضية إلى أن الطفلة عادت إلى منزلها في مركز شرطة “أوسيم” بمحافظة الجيزة، في حالة إعياء شديد، وبسؤال الأب لابنته والأطفال الذين تواجدوا معها للعب بالشارع، تبين أنها كانت بصحبتهم، إلى أن تركتهم وذهبت لجارهم 72عاماً بزعم شراء حلوى لها.

ولم يكن الأب يتخيل أن الرجل السبعيني ألحق كل هذا الضرر بطفلته، بعد أن تبين ظاهرياً وجود التهابات في العضو التناسلي للطفلة، إلى جانب شكواها من آلام حادة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلا أن الفاجعة الأخرى للأب كانت بسبب ارتكاب جاره السبعيني لهذه الجريمة.

وتقدم الأب ببلاغ لقسم الشرطة، وبالفحص والتحريات وجمع المعلومات، تبين قيام المتهم بارتكاب الجريمة، حيث تم القبض عليه، وأحيلت الطفلة للطب الشرعي، حيث تبين تعرضها للاغتصاب ومعاناتها من آلام حادة والتهابات في العضو التناسلي لها، لتقرر النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية.