“من أجل أن تعيش البلاد بأكملها ” .. السويد : الحكومة تخصص المليارات للتوظيف و النقل

“من أجل أن تعيش البلاد بأكملها ” .. السويد : الحكومة تخصص المليارات للتوظيف و النقل

قدمت الحكومة السويدية اليوم، جملة من الاستثمارات المقترحة في مجال الخدمات والتوظيف والنقل ضمن ميزانية الخريف، حملت شعار “مبادرة السويد من أجل أن تعيش البلاد بأكملها”.

وقال رئيس الحكومة، ستيفان لوفين في المؤتمر الصحفي، الذي عقده مع عدد من الوزراء في يفله: “تثبيت السويد، هو ما يتعلق به الأمر”.

وأضاف لوفين، أن الحكومة، ستقدم مشروع قانون لسياسة متماسكة في المناطق الريفية، هذا الخريف، وأن هذه المرة الأولى التي يقوم بها المكتب الحكومي بهذا العمل.

ومن مجموع 1.2 مليار كرون، اقترحتها الحكومة في الميزانية بحسب شبكة الكومبس ، سيتم تخصيص 347 مليون من أجل توفير الخدمات وظروف معيشة جيدة في جميع أنحاء البلاد.

كما سيتم تخصيص 253 مليون كرون الى الوظائف الصديقة للبيئة في جميع أنحاء البلاد و410 ملايين للشركات وريادة الأعمال والتعليم و 235 مليون للطرق ووسائل النقل العام.

وستعقد الحكومة اجتماعها الحكومي في يفله اليوم وهذه هي المرة الثانية، التي يُعقد فيها اجتماع حكومي خارج ستوكهولم، حيث عُقد الأول في فالون، الشتاء الماضي.

وحول ذلك، قال لوفين عندما كان المصورون يلتقطون الصور لأعضاء الحكومة خارج مبنى المقاطعة في يفله: “هذا يدل عل أننا جميعاً حكومة السويد”.