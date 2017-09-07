” واتس آب ” تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها قريباً

تنوي #واتس_آب إدخال تغييرات كبيرة على تطبيقها، وإضافة عدد من الميزات المصممة من أجل الكسب المالي.

وتخطط الشركة المملوكة لفيسبوك لجعل خدمة التراسل الفوري التي يستخدمها أكثر من مليار شخص يوميا أسهل في ما يتعلق بالتواصل بين المستخدمين العاديين والشركات على منصتها.

وتقول الشركة عبر موقعها على الإنترنت إن المستخدمين سيكونون قادرين على تصفح المنتجات وطلبها عبر واتس آب، وحتى تلقي التحديثات والعروضات المختلفة من الشركات.

وأضافت الشركة، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم: “نحن نطور أدوات جديدة عبر تطبيق Business app للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبرى التي تعمل على نطاق واسع مع قاعدة عالمية من العملاء، مثل شركات الطيران ومواقع التجارة الإلكترونية والبنوك”.

وتمت إتاحة التطبيق الجديد حاليا بشكل مجاني ولكن الشركة أخبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأنها تعتزم “فرض رسوم على الشركات في المستقبل”.

والجدير بالذكر أن واتس آب قد بدأت خلال الشهر الماضي إتاحة ميزة توثيق الحسابات التجارية على منصتها.