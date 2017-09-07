وزير الداخلية الفرنسي : روابط ” عراقية سورية ” بعد كشف مواد كيميائية بالقرب من باريس

تحدث وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الخميس عن “روابط أجنبية… عراقية سورية” بعد العثور الاربعاء على مواد يمكن استخدامها لصنع متفجرات في الضاحية الباريسية وتوقيف ثلاثة مشتبه بهم.

وكانت السلطات عثرت بالصدفة داخل شقة في فيلجويف (فال دو مارن) بالقرب من باريس على 100 غرام من مادة “تي ايه تي بي” المتفجرة جاهزة للاستخدام والتي غالبا ما يستعملها تنظيم الدولة الاسلامية، وعلى مواد معدة “لتحضير طرد مفخخ”، بالاضافة الى مواد كيميائية.

واوقفت السلطات رجلين (36 و47 عاما) الاربعاء في كريملين-بيسيتر القريبة من فيلجويف. كما وضعت مشتبها به ثالثا قيد التوقيف الاحترازي ليل الاربعاء الخميس في اطار التحقيق الذي فتحته شعبة مكافحة الارهاب في النيابة العامة في باريس.

وكان صدر مرسوم في فرنسا في 31 آب/اغسطس 2017 ينص على وجوب ان يقدم كل شخص يريد شراء مواد تدخل في صنع متفجرات، وثيقة هوية وان يوضح الغرض من استخدام المواد.(AFP)