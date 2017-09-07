وكالة كردية : ” افتتاح أول مركز للعلويين في عفرين “

وكالة كردية : ” افتتاح أول مركز للعلويين في عفرين “

قالت وكالة أنباء “هاوار” الكردية، الأربعاء، إن حركة المجتمع الديمقراطي افتتحت في ناحية موباتا بعفرين مركزاً لمجلس علويي الناحية وذلك خلال مراسم شارك فيها المئات من الأهالي.

ويهدف المركز لـ “تنظيم المجتمع العلوي في مقاطعة عفرين بإقليم عفرين فكرياً، ثقافياً، اجتماعياً ودينياً وبموجب احترام كافة الديانات والمكونات افتتحت حركة المجتمع الديمقراطي في ناحية موباتا التابعة لمقاطعة عفرين والتي يقطن فيها غالبية علويي عفرين، افتتحت حركة المجتمع الديمقراطي مركزاُ لهم”.

وذكرت الوكالة أنه “تم قص شريط الافتتاح من قبل أمهات الشهداء وسط الزغاريد وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء”.