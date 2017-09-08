أطباء يكتشفون ” كأساً زجاجياً ” داخل أمعاء رجل صيني !

في حادثة غريبة من نوعها، اكتشف أطباء في مدينة #شانغهاي الصينية، كأساً زجاجياً داخل الأمعاء الغليظة لرجل لجأ إلى المستشفى بعدما عانى من آلام مبرحة في نهاية أمعائه الغليظة.

وكان الرجل قد وصل إلى المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة في أمعائه الغليظة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث تم فحصه بالأشعة السينية ليكتشف الأطباء وجود الكأس في أمعائه.

ولحسن الحظ تمكن الأطباء من إخراج الكأس الزجاجي سليماً من أمعاء الرجل باستخدام مادة مرخية للعضلات، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد بلغ طول الكأس 8 سنتيمترات بينما بلغ طول قطره 7 سم.

وعلى الرغم من نجاحهم في إخراج الكأس، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة الطريقة التي دخل فيها الكأس إلى أمعاء الرجل.

ويذكر بأن الأطباء تعاملوا مع الحادثة بحذر شديد خشية تحطم الكأس داخل أمعاء الرجل وتعريض حياته للخطر، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.