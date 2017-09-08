ألمانيا تطالب بفرض عقوبات على الدول المساعدة لكوريا الشمالية

أعرب وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريل، عن تأييده لفرض عقوبات على الدول التي تورد التكنولوجيا الخاصة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقال غابريل، الخميس، على هامش مؤتمر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في تالين عاصمة إستونيا، إنه في حالة الشك في تعاون بعض الدول مع بيونغ يانغ لدعم برنامجها النووي فيجب “وضع هذه الدول تحت الضغط الاقتصادي”.

وأوضح غابريل أنه تم الاتفاق من قبل على وضع رقابة على منافذ توريد تلك التكنولوجيا إلى كوريا الشمالية، مبيناً أن “الوسائل التكنولوجية” اللازمة لصنع الأسلحة النووية والصواريخ لابد أنها تأتي من الخارج.

وأضاف غابريل قائلاً: “وفقاً لرؤيتنا فلا يصح أن تسمح أوروبا بعد اليوم بدخول سفن كوريا الشمالية أو سفن تشارك كوريا الشمالية في ملكيتها إلى موانئنا، أو أن نتيح للكوريين الشماليين وظائف، فالمال الذي يتكسب من خلال ذلك لا ينفق إلا على هدف واحد هو البرنامج النووي”.

من جانبها، أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، عن وجود خطط لتشديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية على كوريا الشمالية.

وقالت موغريني، إن هذه الخطط تهدف إلى الحد من دخول العملات الصعبة إلى كوريا الشمالية، كأن يتم مثلاً تسريح العمال الكوريين الشماليين المعينين في الدول الأخرى، وإغلاق الموانئ الأوروبية في وجه سفن كوريا الشمالية.

يشار إلى أن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين المقبل على مشروع قرار أمريكي يقضي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية تتضمن تجميد أصول زعيمها كيم جونغ أون وحظر الصادرات البترولية إلى بوينغ يانغ ومنع التحويلات المالية العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم. (DPA)