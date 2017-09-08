استغرقت في تربيتها 23 عاماً .. أمريكية تتوج بلقب صاحبة أطول أظافر في العالم

توجت امرأة أمريكية من ولاية #تكساس بلقب صاحبة “أطول أظافر في العالم”، والتي يبلغ طولها أكثر من 5.4 متر.

وقضت الأمريكية أيانا ويليامز، وهي فنانة الأظافر من هيوستن أكثر من 23 عامًا لتربية أظافرها، والتي ضمنت لها مكانًا في #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية 2018، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واستوحت أيانا، تربية أظافرها من صديق وتخطط الآن لمواصلة نموها، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، وكشفت أيضًا أن الشيء الأكثر تحديًا لوجود أظافر طويلة للغاية، هو أنها يمكن أن تستغرق ما يصل إلى أسبوع لسحب بنطلونها للأعلى.

وفي حين أنها تهتم باستمرار بأظافرها، وتعرف أنها فريدة من نوعها إلى حد ما، إلا أن أصدقاءها وعائلتها يعتقدون أنها طبيعية جدًا.

ومن أجل العناية بأظافرها، تستخدم أيانا الصابون المضاد للبكتيريا وفرشاة الأظافر لتنظيفها يوميًا، ولمساعدتها على النمو، قالت إنها تضع بانتظام طبقة رقيقة من الإكريليك.

وأضافت، أنها أخبرت أطفالها أن أي شيء يريدون إنجازه يمكن القيام به، ولكن يستلزم الشجاعة والانضباط والصبر حتى يمكن تحقيقه.